Quem é Thiago Larghi, novo auxiliar do Corinthians?

Profissional vai se juntar a Flávio de Oliveira e Rodrigo Santana na comissão de Fernando Lázaro

Thiago Larghi vai trabalhar na comissão técnica de Fernando Lázaro em 2023. O profissional será um dos auxiliares do novo treinador do Corinthians para a próxima temporada e foi anunciado na manhã desta segunda-feira (05).

Essa será a segunda passagem do profissional de 42 anos pelo Timão. Formado em educação física, tem as Licenças Pro da CBF e a B da UEFA. Larghi estava sem clube desde que deixou o Goiás, em 2020. Também teve passagens por Botafogo-SP e Sport.

No clube Esmeraldino, ficou por apenas seis partidas. Antes disso, teve uma experiência no Atlético Mineiro, onde treinou a equipe principal por 49 jogos, com 23 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. No Galo, foi responsável por uma das principais fases da carreira de Róger Guedes, quando o jogador explodiu e foi vendido para a China.

Além de Larghi, o Corinthians anunciou outros dois profissionais para integrar a comissão técnica de Fernando Lázaro: Flávio de Oliveira, preparador físico, e Rodrigo Santana, que será o outro auxiliar.