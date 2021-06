Terceira fase da Copa do Brasil 2021: confrontos, datas, resultados e mais

Os jogos da terceira fase da Copa do Brasil já começaram. Veja os detalhes desta etapa do torneio

Começou a terceira fase da Copa do Brasil 2021. Nesta etapa do torneio, os 32 times lutam para garantir um lugar nas oitavas de final da competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na abertura da terceira fase, o Santos visitou o Cianorte e conseguiu uma grande vitória por 2 a 0. Quem também largou na frente foi o Bahia, que enfrentou o Vila Nova fora de casa e triunfou por 1 a 0.

Os rivais Ceará e Fortaleza se encontram nesta fase da Copa do Brasil. Esta será a primeira vez que os dois rivais duelam no torneio nacional. Outro confronto de destaque será entre Fluminense e Red Bull Bragantino. Corinthians e Atlético-GO fazem outro embate de Série A.

A terceira fase conta com a entrada dos clubes classificados à Libertadores da América de 2021, além dos campeões da Série B, da Copa Verde e da Copa do Nordeste. Outras 20 vagas ficaram com os clubes que disputaram a segunda fase da competição.

Além de um lugar nas oitavas, os 32 times ainda vivos na competição estão de olho no dinheiro que a CBF pagará para aqueles que avançarem. Cada um dos 16 times restantes receberá R$ 2,7 milhões de premiação pela classificação.

Confira abaixo os duelos, como os times se classificaram, datas e tudo o que você precisa saber sobre a terceira fase da Copa do Brasil.

Quais são os jogos da terceira fase da Copa do Brasil 2021?

Confira os confrontos:

Santos x Cianorte (jogo de ida, dia 01/06, Cianorte 0 x 2 Santos)

x Cianorte (jogo de ida, dia 01/06, Cianorte 0 x 2 Santos) Bahia x Vila Nova-GO (jogo de ida, dia 01/06, Vila Nova-GO 0 x 1 Bahia)

x Vila Nova-GO (jogo de ida, dia 01/06, Vila Nova-GO 0 x 1 Bahia) Palmeiras x CRB

x CRB São Paulo x 4 de Julho-PI

x 4 de Julho-PI Fuminense x Red Bull Bragantino

Ceará x Fortaleza

x Fortaleza Grêmio x Brasiliense

América-MG x Criciúma

Athletico-PR x Avaí

x Avaí Atlético-MG x Remo

x Remo Corinthians x Atlético-GO

Internacional x Vitória

x Vitória Cruzeiro x Juazeirense

Chapecoense x ABC-RN

Flamengo x Coritiba

x Coritiba Vasco da Gama x Boavista-RJ

Os times em negrito decidem o segundo jogo como mandantes no confronto.

Terceira fase da Copa do Brasil sorteada! 🏆🇧🇷



E o destaque fica por conta do clássico entre Ceará x Fortaleza! 😮🔥



Se liga nos duelos (ainda sem os mandos de campo) ⚽ pic.twitter.com/X8RO0Tcv65 — Goal Brasil (@GoalBR) April 23, 2021

Quando começa e quando termina a terceira fase da Copa do Brasil 2021?

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Os jogos de ida acontecem nos dias 1, 2 e 3 de junho. A exceção fica por conta da partida entre Coritiba e Flamengo, que ocorre no dia 10 de junho. Os duelos de volta ocorrem nos dias 8, 9 e 10 de junho. Já o Flamengo recebe o Coritiba no dia 16 de junho.

Voltar ao início

Mais artigos abaixo

Classificados e como chegaram à terceira fase da Copa do Brasil 2021?

Foto: Cesar Greco / Palmeiras

A terceira fase é disputada pelas 20 equipes vencedoras da segunda fase - que terminou no dia 15 de abril - mais os 12 clubes que entraram diretamente nessa fase. Os 32 classificados foram divididos em dois blocos de acordo com a posição do ranking da CBF e os seus confrontos foram conhecidos via sorteio.

Atlético-MG (Libertadores)

(Libertadores) Internacional (Libertadores)

(Libertadores) Flamengo (Libertadores)

(Libertadores) Palmeiras (Libertadores)

(Libertadores) São Paulo (Libertadores)

(Libertadores) Fluminense (Libertadores)

(Libertadores) Grêmio (Libertadores)

(Libertadores) Santos (Libertadores)

(Libertadores) Chapecoense (campeã da Série B)

(campeã da Série B) Ceará (campeão da Copa do Nordeste)

(campeão da Copa do Nordeste) Brasiliense (campeão da Copa Verde)

(campeão da Copa Verde) Athletico (9º colocado do Brasileirão)

(9º colocado do Brasileirão) Corinthians (eliminou o Retrô na segunda fase)

(eliminou o Retrô na segunda fase) Red Bull Bragantino (eliminou o Luverdense na segunda fase)

(eliminou o Luverdense na segunda fase) Coritiba (eliminou o Operário Ferroviário na segunda fase)

(eliminou o Operário Ferroviário na segunda fase) Fortaleza (eliminou o Ypiranga-RS na segunda fase)

(eliminou o Ypiranga-RS na segunda fase) Juazeirense (eliminou o Volta Redonda na segunda fase)

(eliminou o Volta Redonda na segunda fase) Boavista-RJ (eliminou o Picos na segunda fase)

(eliminou o Picos na segunda fase) Vitória (eliminou o Rio Branco-ES na segunda fase)

(eliminou o Rio Branco-ES na segunda fase) Bahia (eliminou o Manaus na segunda fase)

(eliminou o Manaus na segunda fase) Vasco (eliminou o Tombense na segunda fase)

(eliminou o Tombense na segunda fase) Criciúma (eliminou a Ponte Preta na segunda fase)

(eliminou a Ponte Preta na segunda fase) Vila Nova (eliminou o Juventude na segunda fase)

(eliminou o Juventude na segunda fase) CRB (eliminou o Paysandu na segunda fase)

(eliminou o Paysandu na segunda fase) Cianorte (eliminou o Santa Cruz na segunda fase)

(eliminou o Santa Cruz na segunda fase) Remo (eliminou o CSA na segunda fase)

(eliminou o CSA na segunda fase) América-MG (eliminou o Ferroviário na segunda fase)

(eliminou o Ferroviário na segunda fase) Cruzeiro (eliminou o América de Natal na segunda fase)

(eliminou o América de Natal na segunda fase) ABC (eliminou o Botafogo na segunda fase)

(eliminou o Botafogo na segunda fase) Avaí (eliminou o FC Cascavel na segunda fase)

(eliminou o FC Cascavel na segunda fase) 4 de Julho-PE (eliminou o Cuiabá na segunda fase)

(eliminou o Cuiabá na segunda fase) Atlético-GO (eliminou o Joinville na segunda fase)

Voltar ao início

Quando foi o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil?

A CBF fez o sorteio desta fase no dia 23 de abril. Não houve restrições estaduais entre as equipes - o Ceará, do pote um, por exemplo, poderia enfrentar o Fortaleza, do pote dois. E foi justamente isso que aconteceu.

A TERCEIRA FASE TÁ ON! 🔥 Assim ficaram os potes do sorteio da Copa do Brasil! Quem você prefere ver seu time enfrentando? Lembrando que esse ano os clubes que disputam a Libertadores entram na terceira fase da competição! pic.twitter.com/ksuKISN2Vk — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 16, 2021

Pote 1

Athletico-PR

Atlético-MG

América-MG

Bahia

Ceará

Chapecoense

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco da Gama

Pote 2

4 de Julho

ABC

Atlético-GO

Avaí

Boavista

Brasiliense

Cianorte

Coritiba

Criciúma

CRB

Fortaleza

Juazeirense

Red Bull Bragantino

Remo

Vila Nova

Vitória

Voltar ao início