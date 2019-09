Ter Stegen x Neuer vira briga entre Bayern e seleção alemã, com direito a ameaça

Presidente do Bayern de Munique deu declarações polêmicas, mas depois voltou atrás

O clima anda tenso na . Após ficar no banco de reserva nos últimos jogos da seleção, Marc-André ter Stegen falou publicamente sobre sua frustração de ser reserva de Manuel Neuer no selecionado nacional. Os comentários tiveram forte repercussão e o presidente do de Munique, Uli Hoeness falou, em tom de ameaça, que caso Neuer perca a titularidade, ele não liberaria mais jogadores do time bávaro para a Die Mannschaft.

"Nós nunca aceitaríamos isso [Ter Stegen no lugar de Neuer]. Se isso acontecer, nós não vamos liberar mais liberar nossos jogadores para a seleção", falou Hoeness ao Sport Bild.

O comentário feroz do cartola não caiu bem e o próprio diretor técnico do Bayern, Oliver Bierhoff mostrou que essa posição de Hoeness - embora não seja a primeira vez - está errada.

"Não. De acordo com as regras da FIFA, o clube é obrigado a liberar seus jogadores para a seleção de qualquer maneira", falou Bierhoff.

Ter Stegen tem sido um dos melhores goleiros do mundo e tem brilhado pelo . Enquanto Neuer vem de uma temporada bastante irregular. Ainda assim, o arqueiro do Bayer conta com a admiração e confiança do treinador da seleção alemã. Mesmo já tendo cortado estrelas no passado como Jerome Boateng, Thomas Müller e Mats Hummels, Neuer ainda tem crédito com o técnico.

Após a polêmica, o presidente do Bayern reconheceu o tom elevado de suas declarações e lançou uma nota, escrita por sua assessoria, ao Der Spiegel afirmando que não diria tais coisas novamente.

"Imediatamente após o jogo da contra o , o Sr Hoeness teceu comentários a respeito da discussão sobre o goleiro titular da Alemanha. Ele não falaria tais coisas hoje depois de ter passado um tempo. O assunto está encerrado para ele e não fará mais nenhum comentário sobre isso".