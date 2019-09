Neuer x Ter Stegen: Low tenta contornar insatisfação de goleiro do Barcelona

Neuer e Ter Stegen tiveram problemas nos últimos dias. Agora, o técnico Joachim Low falou sobre a disputa entre os goleiros por uma vaga na Alemanha

Joachim Löw entende o debate sobre gol da seleção alemã entre Marc-Andre ter Stegen e Manuel Neuer. No entanto, deixou claro que Manuel Neuer é o número um na equipe nacional.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Todos nós podemos esperar que dois goleiros como Manuel Neuer e Marc-Andre ter Stegen briguem por uma posição. Kevin Trapp e Bernd Leno também são capazes de desempenhos extraordinários", disse Löw ao Bild, acrescentando: "É claro que todos são ambiciosos e também querem jogar na equipe nacional precisamos e queremos essa competição na seleção".



Foto: Getty Images

Recentemente, o goleiro do se irritou com a falta de oportunidades na seleção alemã.

Em entrevista à T-Online, Ter Stegen disse: “É claro que isso me deixa um pouco maluco. Você faz o seu melhor e não está onde deseja. No entanto, acho que, com o tempo, encontrei uma resposta para mim".

Porém, o alemão ressaltou o desejo de se tornar o goleiro titular da seleção, caso mereça a posição, segundo ressaltou: “Estabeleci minhas prioridades. Quero ter sucesso e o grande objetivo que tenho é ser o goleiro titular do país, mas não a qualquer preço. O futebol é uma coisa, mas a humanidade é mais importante. Quero poder me olhar no espelho e dizer: 'Você trabalhou honestamente e chegou abertamente as suas ambições. Você foi justo e não jogou por fora”.

Para evitar insatisfação do segundo goleiro, o técnico disse: "Marc também terá sua chance conosco, podemos entender sua decepção, mas é que apenas uma pessoa pode jogar".

Mais artigos abaixo

"Em junho, ele jogou pela equipe e se saiu bem. Manu é o nosso capitão hoje", declarou.

Andreas Köpke, treinador de goleiros da seleção alemã, também falou sobre o caso: "Eu posso entendê-lo, mas é uma posição em que estamos muito treinados e, infelizmente, você não pode colocar todos os goleiros".