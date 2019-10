Ter Stegen x Neuer continua: goleiro do Barcelona ganha chance na Alemanha

Seleção alemã terá novidades no gol para o amistoso contra a Argentina e jogo das eliminatórias da Eurocopa

Joachim Low confirmou que a disputa no gol da seleção alemã continua e apimentou ainda mais a competição entre Manuel Neuer e Marc-André ter Stegen. O treinador confirmou que os dois goleiros terão chances de atuar na próxima data Fifa.

Ter Stegen será o titular contra a , amistoso que será disputado em Dortmund, no dia 09 de outubro. Já Neuer jogará contra a Estônia, fora de casa, em jogo válido pelas eliminatórias da , no dia 13 de outubro.

“Temos muita sorte na por contarmos com dois goleiros de nível mundial como Ter Stegen e Neuer, além de outros fantásticos jogadores, como Trapp e Leno. Não estou preocupado com essa posição. Marc [Ter Stegen] vai jogar em Dortmund, frente à Argentina, e Manu [Neuer] jogará em Tallin, contra a Estónia", sentenciou o técnico da "mannschaft".

A polêmica entre os goleiros começou quando Ter Stegen, que concorreu ao prêmio de melhor goleiro do mundo da Fifa, reclamou de ser reserva do Neuer na seleção alemã. “É claro que isso me deixa um pouco maluco. Você faz o seu melhor e não está onde deseja. No entanto, acho que, com o tempo, encontrei uma resposta para mim", disse.

Até o presidente do de Munique entrou nessa polêmica, e disse que não liberaria mais os jogadores de seu time para a seleção se Neuer fosse reserva no time de Low.

Novidade na convocação

A única novidade na lista de Low é a convocação, pela primeira vez, de Nadiem Amiri, de 22 anos. O jogador do Leverkusen foi um dos destaques da Eurocopa sub-21.

Veja a convocação completa:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc-André ter Stegen (FC ), Bernd Leno (FC )

Defensores: Matthias Ginter ( ), Marcel Halstenberg ( ), Jonas Hector (1. FC Köln), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niklas Stark ( ), Niklas Süle (Bayern de Munique), Jonathan Tah ( )

Meio campistas e atacantes: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt ( ), Emre Can ( ), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Ilkay Gündogan ( ), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Toni Kroos ( ), Marco Reus (Borussia Dortmund), Luca Waldschmidt (SC ), Timo Werner (RB Leipzig)