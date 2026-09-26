Jürgen Klopp deu sua opinião sincera sobre Marc ter Stegen. O técnico da Alemanha reconhece que o goleiro do Ajax teve alguns momentos infelizes na saída de bola na quinta-feira contra a Holanda (1 a 1), mas, segundo Klopp, isso não diminui em nada sua atuação.

“Ouvi que Marc foi avaliado de forma crítica, e isso me surpreendeu um pouco”, disse Klopp neste sábado, durante sua coletiva de imprensa. “Ele fez grandes defesas. Sim, é verdade que errou alguns passes, mas esse tipo de coisa acontece.”

Klopp destacou ainda que Ter Stegen salvou a Alemanha em várias ocasiões contra a Holanda. “Sou 0,0% crítico em relação a ele. Estou muito feliz com sua atuação”, deixou claro o ex-treinador de clubes como Borussia Dortmund e Liverpool.

Mesmo assim, Ter Stegen não será o goleiro no domingo contra a Grécia. Alexander Nübel (Besiktas) receberá uma chance de Klopp, mas o técnico enfatiza que essa escolha não tem absolutamente nada a ver com a atuação de Ter Stegen contra a Holanda. “Alex joga amanhã, mas não por causa do que Marc mostrou.”

Segundo Klopp, Nübel simplesmente mereceu sua chance. “Os três goleiros estão causando uma impressão sensacional aqui. Espero que Alex aproveite e, de preferência, faça com que a gente não sofra gols amanhã”, afirmou o treinador, que também incluiu Finn Dahmen, do FC Augsburg, em sua convocação.

Para Ter Stegen, o duelo com a Holanda significou seu retorno à seleção alemã após um longo período em que lesões o atrapalharam. Antes de seu retorno, o goleiro já havia falado sobre o quanto sua volta à seleção alemã significava para ele.

“Para mim, é sempre especial estar aqui de novo, principalmente depois de um período em que as coisas não saíram como eu imaginava”, disse Ter Stegen anteriormente à Sky Sport. “Quando seu corpo te deixa na mão, você valoriza ainda mais quando finalmente pode estar aqui de novo.”