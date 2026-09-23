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Rian Rosendaal
Traduzido por

Ter Stegen pede desculpas um dia antes de Holanda x Alemanha

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
M. ter Stegen

Marc-André ter Stegen pediu desculpas a Manuel Neuer um dia antes de Holanda x Alemanha, pela Nations League. O antecessor do goleiro do Ajax recentemente se tornou pai, mas ainda não tinha recebido nenhuma mensagem de Ter Stegen.

"Manuel recentemente se tornou pai pela segunda vez, então também preciso parabenizá-lo. Ainda não fiz isso. Desculpa!", declarou Ter Stegen nesta quarta-feira, em entrevista citada pelo BILD.

Ter Stegen falou com Neuer pela última vez no início deste ano. "Nós nos vimos durante umas férias curtas. Mas isso foi antes da Copa do Mundo, então já faz algum tempo", esclareceu o goleiro alemão, que provavelmente será titular contra a Holanda.

"Claro que é ótimo para ele estar saudável e ainda poder jogar. Também desejo isso a ele. Manuel é uma lenda do futebol alemão", disse Ter Stegen, só em elogios ao já quarentão Neuer.

Neuer se aposentou da seleção após a Copa do Mundo de desfecho dramático para a Alemanha. A tetracampeã mundial foi eliminada pelo Paraguai nos pênaltis nas oitavas de final.

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Ter Stegen, com 44 partidas pela seleção desde 2012, é a primeira opção sob o comando do novo técnico Jürgen Klopp. Será a primeira vez desde 2025 que o goleiro do Ajax terá minutos em campo pela seleção nacional.

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