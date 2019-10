Ter Stegen, o único à altura de Messi no Barcelona 2019-20

Goleiro tem sido fundamental para os bons resultados da equipe catalã

Marc-André ter Stegen está no há cinco anos e já há algum tempo é titular com todo mérito e merecimento. A cada dia que passa ele se mostra mais importante para o conjunto blaugrana. Na partida da última quarta-feira (23), ele mostrou mais uma vez o motivo de ser considerado um dos melhores goleiros do mundo.

Contra o "desconhecido" Slavia Praga, Ter Stegen salvou a equipe da Catalunha de uma inesperada derrota para o time da . Ao total foram oito defesas do arqueiro alemão, que viu o time da casa crescer e pressionar o estrelado time do Barça durante muitos momentos da partida.

Na atual edição da , Ter Stegen defendeu 14 dos 16 chutes que foram na direção do gol. E isso permitiu que o time de Ernesto Valverde se consolidasse em primeiro lugar isolado do Grupo F da Champions League, considerado o "grupo da morte".

Com as contratações estelares de Frenkie de Jong e Antoine Griezmann, o Barcelona parece ainda derrapar em seus próprios defeitos, que o dificultam a apresentar um futebol mais vistoso e eficiente. Deve-se considerar também o envelhecimento de peças fundamentais da equipe como Gerard Piqué e Sergio Busquets.

Por mais que Lionel Messi também esteja já com seus 32 anos, ele continua sendo o atleta que faz o jogo acontecer no Barça. Foi ele que fez o primeiro gol contra o Slavia e importunou marcadores o tempo todo, abrindo espaços e enfrentando adversários.

O nível de Messi parece praticamente inatingível, mas dentre "os mortais", Ter Stegen está cada vez mais próximo do argentino. Em importância para a equipe, pelo menos, está no mesmo nível e isso não deixa de ser preocupante para a equipe de Valverde, que com o poderio que tem, não quer depender de seu último homem para garantir resultados.