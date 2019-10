Maldição viva para Suárez na Champions: até Piqué fez mais gols

O atacante esteve perto de quebrar o tabu na vitória do Barcelona sobre o Slavia, mas segue sem gols como visitante na Liga dos Campeões desde 2015

Na primeira vez que levantaram a quantidade de tempo que Luis Suárez não faz um gol fora de casa, em jogos de Liga dos Campeões, a informação assustou inicialmente. Mas os jogos vão passando e o uruguaio segue sem balançar as redes adversárias em território inimigo no maior certame europeu de clubes. Já passou a ser uma notícia comum.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Nesta quarta-feira (23), na , Suárez chegou a comemorar um gol marcado sobre o Slavia, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da – e vencido pelos catalães. Entretanto, o árbitro considerou o lance como gol-contra do atacante Peter Olayinka. Ou seja: apesar da participação, a maldição fora do Camp Nou segue viva para o camisa 9 uruguaio.

A última vez em que Luis Suárez fez gol fora de casa na Liga dos Campeões foi no longínquo 2015. O Barça era o detentor do título e o uruguaio estufou as redes da , na capital italiana, no empate por 1 a 1 ainda na fase de grupos. Desde então, foram 20 jogos sem gols.

Contra o Slavia, Suárez finalizou duas vezes a gol, igualando o maior número de arremates certos desde aquele longínquo tento sobre a Roma. Jamais esteve tão próximo de acabar com o tabu, como fica evidente pelo gol-contra de Olayinka, além de também ter suspirado de frustração ao ver um passe de Messi, que o deixaria cara-a-cara com o goleiro, ser interceptado pelo adversário.

Desde a temporada 2017-18, o quesito “gols-contra” ocupa a vice-artilharia geral do na Liga dos Campeões (7), atrás apenas dos 19 tentos de Lionel Messi e com três a mais do que Suárez.

A forma do uruguaio longe do Camp Nou também ajuda a explicar por que o Barça não conquista o título europeu desde 2014-15. Desde aquele seu último gol como visitante, o número de jogadores que já conseguiu fazer o que o camisa 9 barcelonista não consegue é incrível. Confira abaixo.

Desde o gol de Suárez em Roma...

Cristiano Ronaldo (17), Messi (11) e Lewandowski (11) foram os que mais fizeram gols como visitante.

Mais artigos abaixo

Vitinho, atualmente no , acumulou dois gols como visitante na época em que vestia a camisa do CSKA de Moscou.

Mas o que espanta é ver até mesmo zagueiros tendo balançado as redes nesta situação: Sergio Ramos (1), Kolarov (1), Bonucci (1), Gary Cahill (1), David Luiz (1) são alguns dos defensores que fizeram ao menos um golzinho. Companheiro de time de Suárez, o zagueiro Gerard Piqué fez dois – assim como Virgil van Dijk, do . John Stones, central defensivo do City, fez três.