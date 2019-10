Por que Gallardo, hoje no River, seria um bom técnico para o Barcelona?

Treinador de semifinalista da Copa Libertadores não tem experiência europeia como técnico, mas seu currículo na América do Sul fala por si

O fica em uma encruzilhada, tanto em campo como no banco. Não importa o que aconteça nesta temporada, parece destinado a ser o último de Ernesto Valverde como técnico dos catalães, e o ex-atleta do Atlético pode até ver sua campanha ser interrompida se os resultados não forem do seu agrado.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O atual encarregado resume o quão difícil é tomar as rédeas em uma das instituições esportivas mais exigentes do mundo. As duas temporadas de Valverde até agora terminaram com o Barça sendo coroado campeão da Liga, mas isso não foi suficiente para muitos fãs de Blaugrana, que também exigem sucesso na Liga dos Campeões como seu aparente direito de nascimento.

Quem, então, tem o histórico continental de sucesso para assumir o Camp Nou e mais uma vez alcançar a glória européia? Talvez o Barcelona possa fazer muito pior do que desviar o olhar para Buenos Aires, onde o ex-craque argentino Marcelo Gallardo nos últimos cinco anos transformou seu time do no melhor time de todo o continente sul-americano.

Na noite de terça-feira, River viajará para a casa de Bombonera, seu rival do Superclásico , para a segunda mão das eliminatórias da . Com uma vantagem de 2 a 0 do jogo de abertura, o Millonario é o favorito para repetir sua vitória final de pouco mais de um ano atrás e, mais uma vez, derrotar seus inimigos.

Se Gallardo, carinhosamente apelidado de 'Napoleão' pelos fãs em Nunez, graças à sua estatura diminuta e liderança inspiradora, vê River além de Boca, ele o manterá no caminho para um terceiro título da Copa como treinador, um recorde fenomenal. Ele levou sua equipe para a semifinal em quatro dos cinco anos desde que assumiu o cargo em 2014, e no total possui 10 medalhas de vencedores em seu tempo como treinador do Millonario.

Além disso, esse sucesso não foi acumulado graças ao tipo de posição financeira privilegiada de que gozam gente como Barca e . Embora River tenha um orçamento relativamente saudável para os padrões sul-americanos, ainda não é suficiente evitar uma rotatividade constante de pessoal, já que suas estrelas buscam contratos maiores na Europa e na América do Norte.

Ramiro Funes Mori, Leonel Vangioni, Marcelo Barovero, Matias Kranevitter, Lucas Alario, Gonzalo 'Pity' Martinez, Marcelo Saracchi e Sebastian Driussi chegaram e saíram no Monumental sob Gallardo, essencialmente um primeiro XI dos favoritos que partiram; e cada um encontrou um substituto graças ao recrutamento astuto e ao invejável cérebro tático do treinador.

Gallardo combina uma intensa filosofia de ataque com flexibilidade e previsão para adaptar seus planos de jogo rapidamente, uma virtude que o deixa com poucos candidatos ao título de melhor treinador do continente.

Ele já tem uma líder de torcida de prestígio: ninguém menos que o chefe do e o ídolo do Barça, Pep Guardiola. "Não consigo entender como Gallardo não é indicado entre os melhores treinadores do mundo, não apenas este ano, mas por tanto tempo", disse Pep à TNT Sports, em referência à omissão do argentino da lista dos melhores da FIFA.

“O que Gallardo fez na River é incrível, no que diz respeito aos resultados e entrega consistente ano após ano. Os jogadores vão embora, mas ele ainda está lá. Há coisas que não posso explicar, nas listas de treinadores do ano em que ele nunca está lá, parece que apenas a Europa tem um lugar no mundo. Espero que um dia eu possa enfrentar uma de suas equipes, seria ótimo".



Getty Images

Ao louvar o supremo rio, Guardiola reconhece um fato inegável. Ao contrário de seus jogadores, os treinadores da América do Sul são historicamente esquecidos do outro lado do Atlântico, com poucos fazendo a transição direta para um dos principais clubes europeus. O Barcelona apostaria em um homem sem experiência fora de seu continente - ele começou sua carreira com um curto período de vitórias no com o Nacional - e a decisão pode causar um rebuliço com alguns torcedores que desconhecem o excelente trabalho de Gallardo .

Mas o jogador de 43 anos não é estranho ao futebol europeu. Como número 10 da cultura, Gallardo estrelou na com Mônaco e e também representou a nas Copas do Mundo de 1998 e 2002.

Mais artigos abaixo

De fato, ele estava programado para suceder Leonardo Jardim no hotseat de Mônaco no final de 2018 antes de recusar a oportunidade devido aos compromissos da River na Copa, com Thierry Henry eventualmente assumindo o cargo antes do retorno bizarro de Jardim.

Acima de tudo, Gallardo provou ao longo de cinco anos de trabalhos brilhantes e sustentados com River que ele tem o pedigree para ter sucesso no topo, e sua experiência na área dos ursos de inúmeros duelos no Superclássico sugere que é improvável que ele seja dominado pela atmosfera relativamente mansa do seu confronto médio Real Madrid-Barca.

Se o mandato de Valverde chega ao fim em junho de 2020 ou antes, o energético argentino merece ser o favorito para o cargo em Camp Nou.