Vasco x Grêmio Ao Vivo: siga em tempo real o jogo da Série B 2022

O Vasco não vence o Grêmio há 5 jogos, todos pelo Brasileirão Série A, com 4 derrotas e 1 empate.



A última vitória do Vasco sobre o Grêmio foi na 14ª rodada do Brasileiro de 2018, em São Januário, por 1 a 0, gol de Andrés Rios, no dia 22 de julho