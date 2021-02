Swansea 1 x 3 Manchester City: Jesus brilha e City está nas quartas da FA Cup

O Swansea até foi valente no País de Gales e teve algumas chances para equilibrar o jogo, mas não foi páreo para a máquina mortífera de Guardiola e cia, que fez uma vítima (a 15ª consecutiva) e está nas quartas de final da FA Cup.

A partida começou equilibrada. Enquanto o City parava na falta de pontaria de jogadores como Jesus e Laporte, que desperdiçavam oportunidades, bem como no goleiro Woodman, o Swansea levava perigo com Morris e Lowe, nos contra-ataques. Enquanto as coisas estavam tensas e o jogo, mais truncado, uma sucessão de erros fez com que o City abrisse o placar.

Walker recebeu com espaço pelo lado direito e cruzou uma bola a meia altura para que Torres tivesse a chance de desviar. Manning deixou o cruzamento passar, enquanto Torres furou na hora da finalização. A movimentação do espanhol, porém, confundiu Woodman, que aceitou a bola de Walker, sem desvio.

O Swansea até terminou o primeiro tempo com perigo, com Fulton e Guehi perdendo chances de cabeça, mas levou um baque logo no começo da segunda etapa: gols de Sterling e Gabriel Jesus (com direito a golaço do brasileiro) nos seis primeiros minutos da etapa final deram a vitória ao City.

O time galês até diminuiu com Whittaker, mas não foi o suficiente: o Manchester City está classificado às quartas de final da Copa da Inglaterra.