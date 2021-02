PSG 3 x 0 Nimes: sem Neymar, parisienses batem lanterna com tranquilidade e seguem na cola do Lille

Mesmo sem Neymar, o PSG não teve dificuldades para bater o lanterna Nimes no Parc de Princes e voltou a vencer pela Ligue 1.

O jogo começou com os donos da casa desperdiçando várias oportunidades, com Kean, Kimpembe e Sarabia, e a retranca do Nimes parecia estar funcionando. Burner, porém, entregou uma bola para Di María, dentro da área, e o argentino não perdoou: abriu o placar na saída de Reynet. Poucos minutos depois, o meia também achou um ótimo cruzamento para Sarabia só desviar e tirar o goleiro dos visitantes da bola.

O primeiro tempo terminou, então, com vitória parcial de 2 a 0 do PSG sobre o lanterna. O Nimes até ensaiou uma pressão no começo da primeira etapa, com Duljevic e Ferhat obrigando Rico a fazer boas defesas, mas Mbappé logo decidiu o jogo com gol por cobertura sobre Reynet. A partir daí, a partida ficou morna e os parisienses só cozinharam a vantagem até saírem com os três pontos do Parc de Princes.