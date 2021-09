PSG 2 x 0 Montpellier: Parisienses chegam à oitava vitória consecutiva na Ligue 1

O PSG venceu o Montpellier por 2 a 0 na tarde deste sábado, no Parque dos Príncipes, pela oitava rodada da Ligue 1. Gueye e Draxler fizeram os gols dos parisienses, que seguem 100% na competição.

Com o resultado, o PSG continua na liderança do francês, agora com 24 pontos. Já o Montpellier segue em décimo lugar, com 10 pontos. Na próxima rodada, os parisienses visitam o Rennes, enquanto o Montpellier recebe o Strasbourg.