Palmeiras x São Paulo ao vivo: siga o primeiro Choque Rei do Paulistão 2021

Palmeiras e São Paulo divergem nas contagens do Choque Rei, no Paulistão as contas batem, e quem leva a melhro é o Tricolor. Pelo estadual, são 67 vitórias do São Paulo, 50 empates e 57 triunfos do Verdão.

Por outro lado, na casa nova do Palmeiras os dois times se enfrentaram dez vezes, com oito vitótias do Verdão, um empate e uma vitória tricolor - que aconteceu no último encontro dos times no estádio, em outubro de 2020.

