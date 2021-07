Olimpia x Inter AO VIVO: siga as oitavas da Libertadores em tempo real

Adversário do Inter mais uma vez, após rivalizar com os gaúchos no Grupo B desta Libertadores, o Olimpia segue a tendência de outros vizinhos da América do Sul e recém vai começando a nova temporada no Paraguai.

A última partida oficial do time de Assunção aconteceu no final de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate-PAR pela última rodada do Torneio Apertura nacional. O resultado já não tiraria o título do Libertad, que venceu esta etapa da competição.

Vantagem para o Colorado? Ou o Olimpia vai ter mais 'pernas' pro jogo de hoje?