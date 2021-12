Manchester United 1 x 1 Young Boys: Duelo termina empatado e suíços estão eliminados

Anthony Elanga e Amad Diallo são os jogadores mais novos a entrar em campo pelo Manchester United na Champions League, desde novembro de 2009, quando Macheda, Welbeck e Rafael atuaram contra o Benfica

19 - With Anthony Elanga and Amad Diallo both starting for @ManUtd tonight, the Red Devils have named more than one teenager in their starting XI for a Champions League game for the first time since November 2009 vs Beskitas (Macheda, Welbeck, Rafael). Opportunity.