Liga dos Campeões: siga tudo de Real Madrid x Liverpool e Manchester City x Borussia Dortmund

Cotado para ser titular, Raphael Varane foi cortado do jogo após testar positivo para a Covid-19. O Real Madrid anunciou o desfalque do zagueiro na manhã desta terça-feira.

Zinedine Zidane tem duas opções para a defesa sem o francês. Uma possibilidade é formar uma linha de quatro com Vázquez, Militão, Nacho e Mendy. O treinador pode optar por entrar em campo com três defensores, atuando com Militão, Nacho e Mendy, abrindo uma posição no meio de campo.