Coritiba 0 x 1 Botafogo: Fogão vence e assume provisoriamente a quarta posição da Série B

O Botafogo venceu o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, na noite desta sexta-feira (27), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Rafael Navarro fez o único gol da partida, e impôs a primeira derrota do Coxa em casa na competição.

Com o resultado, o Coritiba segue na liderança, com 39 pontos. Já o Botafogo sobe para a quarta posição, com 35 pontos. Na próxima rodada, o Coxa visita o Londrina, enquanto o Fogão joga fora de casa contra o Remo.