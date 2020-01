Corinthians x New York City: siga AO VIVO a Flórida Cup

Fim do primeiro tempo!!

Etapa inicial de domínio total do . Apesar do New York City ter assustado ainda com segundos de jogo com arremate de Jasson após erro da zaga, o colocou a bola no chão e já mostrou um pouco do estilo de Tiago Nunes em campo. A equipe foi rápida nas transições ao ataque e contou com dois belos gols de Luan para ficar à frente do marcador.