Tem VAR na final da Copinha 2022 entre Palmeiras e Santos?

Na quinta-feira (20), a Federação Paulista de Futebol, a FPF, havia anunciado que tanto as semifinais quanto a finalíssima teriam o auxílio do VAR. Para esta terça (25), no duelo Palmeiras x Santos, que define o vencedor da Copinha 2022, nada muda: terá presença do árbitro de vídeo.

A final ocorre neste dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. Mais uma vez, dois paulistas disputam o título da Copinha. O Palmeiras, vice em 1970 e 2003, busca sua primeira taça na competição, enquanto o Santos já possui três conquistas, correndo atrás do tetra.

Os dois elencos, muito bem construídos, levam à dúvida de quem será o campeão, mesmo que o jogo ocorra no Allianz Parque, estádio do Palmeiras e torcida única do Verdão, segundo regras do futebol entre rivais. Endrick, apesar de não ser o artilheiro do torneio, é com certeza um dos maiores nomes da competição, tendo apenas 15 anos de idade. O atacante possui cinco gols em seis duelos disputados.

Pelo lado alvinegro, Rwan e Lucas Barbosa se destacam pela colocação na artilharia, com seis gols cada em oito partidas. Além dos três atletas citados, vários outros se destacam pela grande habilidade e podem subir aos elencos profissionais ao longo deste ano. Basta saber qual dos dois clubes será campeão de 2022, lembrando que haverá uso do VAR na final, e tudo pode estar na mão dos árbitros de vídeo.