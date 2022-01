Abel Ferreira descarta Endrick no Mundial pelo Palmeiras: "precisa ir à Disney"

Endrick não defenderá o Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, em fevereiro. O técnico Abel Ferreira descartou levar o jovem para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Artilheiro do clube na atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com cinco gols marcados em cinco partidas, o atacante de 15 anos está fora dos planos do treinador português para o torneio.

"O Endrick é um menino com 15 anos. Por muita qualidade, os meninos estão na final da Copinha, e quero aproveitar para felicitá-los pelos jogos que fizeram no Brasileirão (de 2021) em um nível excelente, representaram muito bem o time. Nos ajudaram, porque usamos o sub-20 para nos preparar à Libertadores. Mas, sobre o Endrick: vamos para o Mundial, e se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneylândia para ele e a família é o que ele precisa", afirmou o estrangeiro.

Mais artigos abaixo

"Ele tem 15 anos, é um miúdo e gosto de olhar para estes jogadores e dar tempo ao tempo. Acho muito boa esta gestão feita pela diretoria e comissão da base do Palmeiras, que fazem um trabalho extraordinário. Não tenham pressa, nem ansiedade. Mais cedo ou mais tarde ele vai jogar na equipe principal, mas com 15 anos, se Deus quiser com o trabalho deles ganhar a Copinha, o clube dar uma passagem para ele e a família para a Disneylândia é o melhor que vai fazer seguramente para ele continuar a brincar, porque ele só tem 15 anos", acrescentou.

A Fifa possibilita que atletas da idade de Endrick fiquem à disposição para disputar torneios. Em que pese a permissão da entidade, o futebol brasileiro só autoriza contrato profissional para atletas com idade superior a 16 anos — Endrick completa a idade em 21 de junho de 2022.

O Palmeiras já formalizou uma pré-lista à Fifa para a disputa do Mundial de Clubes. Ao todo, 34 nomes foram enviados, mas Endrick não aparece entre as alternativas. O máximo de inscritos é de 23 altetas.