Tem VAR na Copa do Brasil 2021?

A principal competição de mata-mata do nosso futebol não conta com auxílio tecnológico em todos os jogos

Hoje em dia, junto com o futebol, um assunto sempre aparece: o VAR. O polêmico árbitro assistente de vídeo, que mudou a forma como o espetáculo é digerido pelos fãs do esporte (ainda que diminuindo bastante a incidência de erros), sempre está em evidência.

Existem aqueles que o detestam, existem aqueles que o amam... e existem aqueles que, mesmo não gostando da novidade tecnológica, sentem sua faltam em torneios que não contam com o VAR.

A Copa do Brasil, segunda principal competição do calendário nacional, não conta com o auxílio do árbitro auxiliar de vídeo em todos os seus jogos. Entre a primeira e terceira fase, os duelos não contam com nenhum tipo de auxílio da tecnologia. Isso muda de figura apenas a partir das oitavas de final.

Ou seja, para a atual edição 2021 do torneio de mata-mata, o VAR estará presente a partir dos seguintes jogos: