Tem prorrogação no futebol da Olimpíada de Tóquio?

Saiba como se decidirão as partidas de futebol em caso de empate no mata-mata dos Jogos Olímpicos

A cada dia, o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio se aproxima. Após o adiamento em 2020, a maior competição esportiva do mundo terá sua abertura oficial no dia 23 de julho, às 8h (de Brasília). A disputa do futebol, no entanto, começa dias antes. A modalidade feminina estreia no dia 21 e a masculina no dia 22.

Após a fase de grupos, as seleções classificadas disputam o mata-mata em busca do ouro olímpico. Tanto no mascluino quanto no feminino, os duelos decisivos começam na etapa de quartas de final. Vale lembrar que o Brasil está na disputa nas duas frentes, com os comandados de André Jardine e as lideradas por Pia Sundhage.

Prorrogação ou pênaltis? Como se decidem as partidas de futebol na Olimpíada de Tóquio em caso de empate?

Na fase de grupos, um empate entre duas seleções termina após os 90 minutos de jogo. Cada uma das envolvidas soma um ponto na disputa de seus respectivos grupos.

Já no mata-mata, a igualdade após o tempo regulamentar leva a disputa para a prorrogação, nos moldes já conhecidos do futebol: dois tempos de 15 minutos. Caso haja um desempate e uma das seleções vença nos 30 minutos adicionais, a disputa acaba. Se o empate persistir no placar, teremos decisão nos pênaltis.

A regra é válida tanto para o feminino quanto para o masculino.

Na Rio 2016, a seleção brasileira passou pelos pênaltis em duas oportunidades. No feminino, o time superou a Austrália nas quartas de final em um Mineirão lotado. Já o time masculino garantiu o ouro inédito na modalidade ao vencer a Alemanha por 5 a 4 nas penalidades.

No #DiadoGoleiro, a lembrança de um momento arrepiante dos Jogos #Rio2016! 😱😱 🇧🇷 vs 🇦🇺 nas quartas-de-final. Bárbara! 🙌 Liga o som e sente a atmosfera do Mineirão lotado! @SelecaoFeminina pic.twitter.com/Nub3nxE1Os — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) April 26, 2021

Há exatamente três anos, o Maraca lotado soltava um grito que tava entalado! Nos pênaltis, o Brasil finalmente conquistou a tão esperada medalha de ouro no futebol masculino! ⚽🥇👏 #Rio2016 @neymarjr @CBF_Futebol pic.twitter.com/G5JpKCi2MK — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) August 20, 2019

Na Tóquio 2020, o time masculino do Brasil está no Grupo D ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. Já o feminino, jogará pelo Grupo F, com China, Holanda e Zâmbia como as desafiantes.