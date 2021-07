Semifinal do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio: classificados, datas, jogos e mais

Confira todas as informações sobre as semifinal do torneio masculino de futebol nos Jogos Olímpicos de 2020

O futebol nas Olimpíadas de Tóquio está a todo vapor, e no torneio masculino não é diferente. A Espanha foi a primeira seleção classificada a ficar mais perto de uma medalha olímpica, seguida de Japão e do Brasil, que superou o Egito por 1 a 0 e espera seu adversário da semifinal, a ser definido do vencedor de Coreia do Sul x México.

Lembrando que os quatro semifinalistas brigam por medalhas: a disputa pela medalha de bronze acontece na sexta-feira, 6 de agosto, às 8h (de Brasília), enquanto a disputa pelo ouro ocorre no sábado, 7, às 8h30 (de Brasília).

Os jogos das semifinais do torneio masculino de futebol

As datas, horários e o chaveamento dos confrontos já estavam pré-determinados.

Vejam os jogos:

03 de agosto, 8h (de Brasília): Japão x Espanha - Saitama

03 de agosto, 5h (de Brasília): Coreia do Sul/México x Brasil - Kashima

Os classificados para as semifinais

Essas são as seleções que garantiram vagas nas semis:

Espanha

Japão

Brasil

A definir

Qual o chaveamento do torneio masculino de futebol?

O chaveamento até a final é o seguinte:

Quartas de final:

Semifinais:

F1 - vencedor S1 x Brasil

F2 - Japão x Espanha

Disputa de bronze:

perdedor F1 x perdedor F2

Final do torneio:

vencedor F1 x vencedor F2

Como cada seleção se classificou das quartas de final?

Espanha

De forma dramática, a Espanha despachou a Costa do Marfim e segue na briga pelo seu segundo ouro olímpico no futebol masculino, o primeiro desde 1992: após sofrer aquele que seria o gol da eliminação, Rafa Mir empatou no apagar das luzes no Estádio Miyagi, em Rifu, antes de marcar outros três gols, vencer os africanos por 5 a 2 e seguir credenciada ao pódio nos Jogos de Tóquio 2020.

Rafa Mir, três vezes, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal marcaram no primeiro duelo de quartas disputado nesta edição.

Japão

Após um empate sem gols no tempo normal, o anfitrião Japão superou a Nova Zelândia nos pênaltis por 4 a 2 atuando em Kashima. Ueda, Itakura, Nakayama e Yoshida anotaram todas as cobranças dos donos da casa.

Brasil

Não foi fácil! Empilhando chances de gols durante 90 minutos, a seleção brasileira olímpica teve de suar para balançar as redes dos egípcios: o gol surgiu ainda no primeiro tempo, com Richarlison fazendo jogada pela esquerda e acionando Matheus Cunha, que finalizou no canto esquerdo e marcou o único gol da partida em Saitama.