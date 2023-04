Tem prorrogação e pênaltis na final do Campeonato Paulista?

Grande decisão será neste domingo (9), no Allianz Parque

Chegou o grande dia da decisão! Palmeiras e Água Santa se enfrentam na tarde deste domingo (9), pelo jogo de volta da final do Paulistão, com o time de Diadema em vantagem após ter vencido o primeiro confronto por 2 a 1.

Do lado de fora, o torcedor vive a expectativa de viver uma tarde com mais ou menos emoção, dependendo do placar. Isso porque o Água Santa tem a vantagem do empate, enquanto o Palmeiras precisa ganhar por dois gols de diferença para ficar com a taça.

Entretanto, se o Verdão vencer por um gol de diferença, como que fica a decisão? Prorrogação, pênaltis? De acordo com o regulamento da FPF, não há prorrogação na fase final do estadual, desta forma, se o Palmeiras vencer com um placar simples (1 a 0, por exemplo), o título paulista será definido na marca da cal.