Tem prorrogação e pênaltis na final do Campeonato Mineiro?

Finalíssima do estadual será neste domingo (9), no Mineirão

No Mineirão, Atlético-MG e América-MG fazem o jogo segundo jogo da grande final do Campeonato Mineiro na tarde deste domingo (9), com o Galo em vantagem após ter vencido o primeiro duelo por 3 a 2. No entanto, o regulamento do estadual em 2023 é diferente dos anos anteriores. Desta forma, surge a dúvida: tem prorrogação e pênalti na decisão? Na verdade, não.

De acordo com o regra do Mineiro, a equipe que obteve melhor campanha na primeira fase da competição, no caso o Atlético-MG, entra em campo com a vantagem de atuar por dois resultados iguais, podendo ser dois empates, ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.

Sendo assim, não há a possibilidade da final ser decidida em prorrogação ou pênaltis. Como venceu o jogo de ida, o Atlético-MG entra em campo podendo empatar ou perder por até um gol de diferença. Já o América-MG não tem outra alternativa a não ser ganhar por dois tentos a mais.