Tem prorrogação e pênaltis na final da Copa do Brasil 2020?

Palmeiras e Grêmio estão na disputa do principal troféu de mata-mata do futebol brasileiro

Palmeiras e Grêmio disputam, neste março de 2021, a grande decisão da edição 2020 da Copa do Brasil. Os alviverdes levaram a melhor no duelo de ida, realizado no Rio Grande do Sul, e venceram por 1 a 0 – o que lhes confere vantagem na partida de volta, no Allianz Parque.

Em caso de empate, o título fica com o Palmeiras. O Grêmio será campeão se triunfar com uma diferença mínima de dois gols a seu favor. Mas e se o Grêmio vencer por um gol de diferença... o que diz o regulamento?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que não existe mais o critério de “gol qualificado” na Copa do Brasil. Ou seja: se o Grêmio vencer por um gol de diferença já iguala a disputa.

Caso isso aconteça, a disputa do título da Copa do Brasil será decidido direto na decisão por pênaltis, sem passar por uma prorrogação.