A Apple chegou a um acordo de 500 mil libras para utilizar cenas de arquivo, elementos gráficos e uniformes reais do Campeonato Inglês

Tudo indica que teremos uma terceira temporada da série Ted Lasso muito mais realista. A série, que retrata o cotidiano do AFC Richmond, time fictício da Premier League e seus principais nomes (como o treinador Ted Lasso, os jogadores Roy Kent, Sam Obisanya e Jamie Tartt, bem como a dona da equipe, Rebecca Welton) terá uma injeção de realismo para sua última temporada.

Isso porque a Apple, distruibidora da série, premiada com o Emmy de Melhor Série de Comédia em 2021, chegou a um acordo com a Premier League para apresentar logotipos, imagens de arquivo, troféus e uniformes reais para a próxima temporada.

Antes, como o telespectador pode ter percebido, por mais que nomes como o treinador Pep Guardiola, o ex-jogador Thierry Henry, vários comentaristas da Sky Sports e times como Manchester City, Chelsea tenham sido citados ou aparecido na série, Ted Lasso nunca havia apresentado imagens reais de jogos de futebol, designs oficiais do Campeonato Inglês ou uniformes dos rivais do AFC Richmond.

De acordo com o portal The Athletic, o acordo custou cerca de 500 mil libras para a Apple e deve ser utilizado à partir da próxima temporada - que deve ser a última, segundo o ator principal e produtor executivo Jason Sudeikis.

Assim, buscamos imaginar como a série pode mudar à partir do acordo e quais serão as suas consequências para a terceira temporada? Claro: a especulação apresentará spoilers da primeira e da segunda temporada da série. Confira!

Ted Lasso sai do 'faz de conta' para abraçar de vez a Premier League com novo acordo

Para começar, é de se esperar que o AFC Richmond, comandado por Dani Rojas, Sam Obisanya e Jamie Tartt, vença o Brentford e consiga retornar à primeira divisão do Campeonato Inglês no último episódio da segunda temporada, que irá ao ar neste próximo dia 8 de outubro. É pensando nisso que iremos teorizar as consequências do acordo para a terceira temporada.

De imediato, uma das principais consequências é que podemos esperar mais cenas dentro das quatro linhas: de volta à Premier League e com a possibilidade de utilizar cenas e uniformes reais, a série ganhará mais verossimilhança e possibilidade para contar novas histórias dentro do "Nelson Road".

GOALLLL! First 🎩 trick for Sam Obisanya is now in the bag! #WeAreRichmond pic.twitter.com/EMRcyYRFWD — AFC Richmond (@AFCRichmond) October 1, 2021

Além disso, as imagens de arquivo podem ser utilizadas para apresentar melhor a trajetória de nomes como Roy Kent - com carreira no Chelsea -, Jamie Tartt - criado na base do Manchester City -, ou até Sam Obisanya, que pode não ficar no AFC Richmond para a próxima temporada da série. Vários dos personagens que já passaram por outros clubes podem aparecer vestindo seus uniformes reais em situações de jogo.

Caso o AFC Richmond consiga conquistar o título da Premier League na terceira temporada - algo que muitos imaginam ser o final lógico da trama da série -, também poderemos ter imagens de Ted Lasso e cia levantando o troféu do torneio, rodeado por logotipos reais da liga.

Desta maneira, a principal consequência pode estar até fora dos gramados: a participação de mais nomes e figuras do futebol inglês, tendo em vista que a Premier League parece ter abraçado Ted Lasso, ao mesmo tempo que a série deve trazer um cenário cada mais vez mais verossímil, quando falamos de elementos gráficos, escolhas de design e uniformes das equipes.