A comédia recebeu inúmeros indicações ao Emmy e é sucesso de crítica; veja onde assistir

Nova série do momento, elogiada pela crítica, indicada ao Emmy e sucesso de público, Ted Lasso vem chamando a atenção de fãs de futebol ao redor do mundo.

A comédia traz Jason Sudeikis como Ted Lasso, ex-técnico de futebol americano universitário que assume um time da Premier League, o fictício AFC Richmond, e tem que lidar com todos os desafios de treinar uma equipe do mais alto escalão do futebol inglês.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desenvolvida pela Apple TV+, foi muito bem recebida pela crítica e chegou a ser indicada ao Emmy na categoria de Melhor Comédia. A segunda temporada, cuja estreia está marcada para 23 de julho de 2021, recebeu reviews ainda melhores.

Para se ter uma ideia, a segunda temporada de Ted Lasso recebeu 100% de aprovação no Rotting Tomatoes e uma nota 87 - indicando aclamação universal - no Metacritic. Ou seja: está entre as melhores séries do ano nos dois mais populares sites agregadores de críticas.

Recentemente, Sudeikis também chamou a atenção ao vestir uma camisa indicando apoio a Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka, jovens jogadores que perderam os pênaltis decisivos para o vice-campeonato da Inglaterra na final da Euro 2020 e receberam inúmeras ofensas racistas/criminosas em suas redes sociais.

Coach Ted Lasso já totalmente britanizado



😉😂⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #TedLasso pic.twitter.com/mi4uQYrhPU — Gustavo Fogaça - Guffo (@pitacodoguffo) July 16, 2021

Com tanta repercussão positiva para Ted Lasso, a pergunta pode ficar no ar: onde eu posso assistir à série?

Onde assistir a Ted Lasso, série sobre um treinador americano na Premier League?

Relive the joy, the laughter, the tears... the obscure pop culture references. Watch Season 1 of @TedLasso, exclusively on Apple TV+ https://t.co/uzBBajEqqh pic.twitter.com/jg4nceHnLx — Apple TV (@AppleTV) June 14, 2021

A primeira temporada de Ted Lasso está disponível para os assinantes do streaming da Apple TV+, à partir de R$ 9,90 por mês. Clique AQUI para assistir a série no site oficial da plataforma - apenas para assinantes.

Já a segunda temporada também será exibida no serviço de streaming à partir do dia 23 de julho de 2021.