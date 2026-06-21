Técnico do Japão: A vitória sobre a Tunísia não significa nada

O técnico da seleção japonesa, Hajime Moriyasu, expressou sua satisfação com a goleada (4 a 0) sobre a Tunísia, na milésima partida da história da Copa do Mundo, na manhã deste domingo.

Moriasso afirmou, durante a coletiva de imprensa após a partida: “Nossos jogadores tiveram um desempenho excelente hoje. Estou muito orgulhoso da maneira como executaram o plano, especialmente no ataque. Tivemos um bom domínio da partida e marcamos gols lindos”.

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E continuou falando sobre suas escolhas táticas (especialmente a escalação de Daichi Kamada na posição de segundo atacante): “Quanto aos jogadores que utilizei na formação da equipe, eles estiveram no centro de todos os nossos esforços. Trouxe Kamada como volante, mas hoje quis que ele desempenhasse a função de segundo atacante. Achei que isso tiraria o melhor dele, e realmente deu certo, pois ele marcou um gol hoje.”

E completou: “Ele não foi apenas um ponto-chave, mas avançou para o terço ofensivo e deu um grande impulso à equipe”.

Moriyasu acrescentou, em declarações divulgadas pelo site “Japan Times”: “Essa vitória é importante, mas ainda não significa nada. Estamos focados na próxima partida (contra a Suécia). Nosso objetivo é avançar no torneio passo a passo, e continuaremos trabalhando com o mesmo espírito”.

O Japão conquistou a maior vitória de sua história na Copa do Mundo, elevando sua pontuação para 4 pontos e ocupando a segunda colocação do Grupo F, atrás da Holanda apenas no saldo de gols, enquanto a Tunísia foi eliminada da competição e a Suécia ocupa o terceiro lugar com 3 pontos.