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Tebas: Marrocos é candidato a sediar alguns jogos da La Liga

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Existem laços fortes e uma grande proximidade entre a Espanha e o Marrocos

Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, causou grande surpresa ao mencionar a possibilidade de realizar alguns jogos da La Liga no Marrocos.

Em entrevista exclusiva à Agência Marroquina de Notícias, Tebas afirmou: “É possível que alguns jogos da La Liga sejam disputados no Marrocos, mais especificamente em Casablanca”.

Ele acrescentou: “Há um número enorme de torcedores da La Liga no Marrocos, e os obstáculos logísticos relacionados ao transporte são poucos”.

Ele continuou: “Observamos um grande entusiasmo pela La Liga em toda a região, do Iraque até o Marrocos”.

Tebas destacou: “No que diz respeito especificamente ao Marrocos, existe uma relação histórica especial que se reflete também no futebol. Sempre houve laços fortes e uma grande proximidade entre a Espanha e o Marrocos no âmbito esportivo em geral, e no futebol em particular”. 

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