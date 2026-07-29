Tebas explode contra Infantino: o futebol não é sua propriedade pessoal!

Javier Tebas, presidente da liga espanhola, lançou um ataque contundente contra Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em razão das recentes movimentações da entidade a respeito de seus direitos comerciais e competições, que provocaram ampla indignação no continente europeu.

Tebas escreveu em sua conta na plataforma X: "Em menos de um mês, Gianni Infantino tirou um cartão vermelho sob suspeita de interferência política, e depois veio um pedido do Congresso norte-americano para esclarecer os motivos pelos quais a Fifa retirou acusações contra ex-membros da entidade condenados por corrupção, entre outras questões".

O presidente da liga espanhola acrescentou: "E agora a Fifa promete oferecer mais de 10 bilhões de dólares, e até 20 milhões de dólares adicionais para cada federação, enquanto se prepara para incluir investidores do setor privado em seus direitos e competições".

Tebas prosseguiu com seu ataque, afirmando: "Isso não parece uma reforma. Parece uma campanha eleitoral financiada com o futuro do futebol".

E continuou: "Não se pode usar o desenvolvimento para comprar votos ou silenciar opositores. As competições da Fifa e seus direitos comerciais não são propriedade pessoal de Infantino".

O presidente da liga espanhola encerrou sua mensagem com uma frase de tom bastante duro, dizendo: "Quem mistura política, disciplina, dinheiro e influência sem transparência não pode liderar nada. Infantino não é a solução para a governança da Fifa, ele é o problema".

As declarações de Tebas surgem em meio ao acirramento da polêmica em torno dos planos da Fifa de lançar uma nova entidade de investimentos que busca atrair investimentos privados em seus direitos comerciais, em meio a relatos de um clima de indignação dentro da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), com a crise chegando ao ponto de alguns países europeus acenarem com a possibilidade de boicotar a Copa do Mundo, em protesto contra a forma como Infantino administra a entidade internacional e seus novos planos.