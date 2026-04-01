Tebas condena os gritos que "ofendem o Islã"… e se solidariza com Yamal

Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, se pronunciou sobre os comportamentos racistas observados no amistoso entre Espanha e Egito, na noite de terça-feira, no âmbito dos preparativos das duas seleções para a Copa do Mundo de 2026.

A recente condenação de Javier Tebas aos gritos ofensivos dirigidos a Isla e seu apoio a Yamal destaca a importância de um ambiente respeitoso no futebol. Enquanto o esporte busca promover valores de inclusão e respeito, muitos fãs também estão se preparando para a próxima Copa do Mundo. Para aqueles interessados em acompanhar o torneio de uma maneira mais interativa, explorar os melhores sites de apostas para a Copa do Mundo pode ser uma opção interessante. Esses sites oferecem uma variedade de oportunidades para os entusiastas do futebol se envolverem ainda mais com o evento, sempre lembrando da importância de manter o espírito esportivo e o respeito dentro e fora dos campos.

A partida terminou empatada em 0 a 0, mas a torcida presente no estádio vaiou durante a execução do hino nacional da seleção egípcia e, em seguida, entoou gritos ofensivos contra o Islã.

O governo espanhol, assim como a Federação Espanhola de Futebol e muitas personalidades espanholas, entre as quais se destacam Luis de La Fuente, técnico da La Roja, e o craque da equipe, Lamine Yamal, condenaram o que aconteceu no estádio.

A polícia da Catalunha abriu uma investigação sobre esses eventos, que provocaram reações indignadas no Egito, na Espanha e em outros países.

Em declarações exclusivas ao jornal saudita “Okaz”, Tebas afirmou: “O que aconteceu por parte de alguns torcedores espanhóis contra o Egito é extremamente grave e não tem qualquer justificativa.”

Ele acrescentou: “Os gritos racistas representam uma minoria dos torcedores e não a grande maioria da torcida do futebol espanhol”.

Tebas apoiou a mensagem do astro da seleção espanhola, Lamine Yamal, dizendo: “A mensagem de Yamal foi muito acertada”.

Yamal publicou uma mensagem em suas redes sociais, na qual expressou sua indignação contra aqueles que entoaram esses gritos, chamando-os de “ignorantes” e “racistas”.

Yamal disse: “Sou muçulmano, graças a Deus. Ontem, ouvi no estádio gritos dizendo: ‘Quem não pular é muçulmano’... Sei que esses gritos eram dirigidos ao time adversário e não a mim pessoalmente, mas, como muçulmano, isso é considerado um comportamento desrespeitoso e inaceitável”.

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