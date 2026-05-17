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Como assistir Everton x Sunderland online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





O Everton entra em campo sem Gueye, Grealish e Branthwaite, todos ausentes por lesão. Não há suspensões listadas para os anfitriões. O XI projetado de Moyes conta com Pickford no gol; Keane, Tarkowski, O'Brien e Mykolenko na defesa; Ndiaye, Roehl, Dewsbury-Hall e Garner no meio-campo; Iroegbunam e Beto na frente.

O Sunderland perde Traore e Mundle por lesão, enquanto Ballard cumpre suspensão e não estará disponível. O XI projetado dos Black Cats tem Roefs na meta; Alderete, Reinildo, Geertruida e Mukiele na defesa; Sadiki, Xhaka, Talbi e Hume no meio; Le Fee e Brobbey no ataque. Informações adicionais serão atualizadas conforme necessário antes do apito inicial.





Retrospecto recente

O Everton chega a esta partida sem vencer nos últimos cinco jogos da Premier League, com um aproveitamento de zero vitórias, três empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Crystal Palace em 10 de maio, que se seguiu a um empate dramático por 3 a 3 com o Manchester City. Os Toffees também perderam para o West Ham por 2 a 1 e para o Liverpool por 2 a 1 nesse período, além de terem empatado por 2 a 2 com o Brentford. Ao longo dessas cinco partidas, o time de Moyes marcou dez gols e sofreu dez, demonstrando um equilíbrio preocupante entre ataque e defesa.

O Sunderland também não atravessa uma fase regular. Com um aproveitamento de zero vitórias, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, os Black Cats têm oscilado entre boas atuações e resultados difíceis. O empate sem gols com o Manchester United em 9 de maio foi o resultado mais recente, precedido por um empate por 1 a 1 com o Wolverhampton. A derrota mais pesada nesse período foi uma goleada por 5 a 0 sofrida diante do Nottingham Forest em abril, embora o time tenha conseguido uma vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham no início da sequência. O Sunderland marcou três gols e sofreu sete nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em janeiro de 2026, quando Everton e Sunderland empataram por 1 a 1 na Copa da Inglaterra. Antes disso, os times também ficaram no 1 a 1 em novembro de 2025, quando o Sunderland recebia o Everton na Premier League. Olhando para os últimos cinco encontros registrados entre as equipes, o Everton leva vantagem clara, com três vitórias contra nenhuma do Sunderland, além de dois empates. Os dois clubes não se enfrentavam com regularidade antes do retorno dos Black Cats à elite, o que torna esta temporada um capítulo renovado de uma rivalidade histórica.





Classificação

Na tabela da Premier League, o Everton ocupa a décima posição, enquanto o Sunderland está em 12º lugar, com os dois times separados por apenas duas posições na metade da tabela.









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