Tapajós x Paysandu ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paraense, o Tapajós recebe o Paysandu às 20h (de Brasília) nesta terça-feira (13), no Curuzu, estádio do Papão. Segundo o Artigo 57 do regulamento, como o Boto já indicou a arena para pelo menos três embates como mandante, não há inversão de mando neste caso. A partida não terá transmissão ao vivo, mas você pode acompanhar ao tempo real na GOAL.

Pelo lado dos mandantes do confronto, o Tapajós acabou derrotado nas únicas duas partidas que disputou no torneio até o momento. No primeiro jogo, perdeu por 1 a 0 para o Cametá, e no segundo por 3 a 2 para o Caeté. Os dois gols marcados pela equipe do Boto da Amazônia vieram do meia Ryan. No fim, a equipe está na última posição do Grupo C até o momento.

O Papão da Curuzu, que será visitante na sua casa no duelo contra o Tapajós, está na terceira colocação do Grupo B, mas com apenas um jogo somado. No confronto em questão, o Paysandu bateu o Itupiranga por 3 a 1, com gols marcados por Mário Sérgio, duas vezes, e Robert Hernández.

Prováveis escalações

Escalação provável do Tapajós: Conrado; Djalma (Renê), Raphael, Douglas e Jackinha; Ryan, Judvan e Douglas Lima; Tiago Mandi, Igor Balotelli e Hudson.

Escalação provável do Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (Gabriel Davis), Genílson, Naylhor e Juan Tavares (Juan Pitbull); Jiménez, João Vieira e Fernando Gabriel (Robert Hernández); Bruno Alves, Alex Matos (Rithely) e Mário Sérgio (Stéfano Pinho).

Desfalques

Tapajós

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?