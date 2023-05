Talleres x River Plate ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela 16ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Talleres e River Plate se enfrentam na noite deste domingo (7), às 21h30 (de Brasília), no estádio Mario Kempes, em Córdoba, pela 65ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de vitória no jogo passado, o Talleres subiu para o quarto lugar, com 27 pontos. Já o River Plate, com 37 pontos, entra em campo defendendo a liderança. Os Millonarios vêm de vitória em clássico contra o Boca Juniors.

Prováveis escalações

Talleres: Herrera, Benavídez, Catalán, Suárez, Pasquini, Ortegoza, Villagra, Garro, Valoyes, Sosa e M. Santos.

River Plate: Armani, Casco, González, Mamana, Díaz, Aliendro, Pérez, De la Cruz, Fernández, Barco e Beltrán.

Desfalques

Talleres

Não há desfalques confirmados.

River Plate

Palavecino está suspenso.

Quando é?