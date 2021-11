Tabu para o Palmeiras: com Abel Ferreira, nunca ganhou do Flamengo

Além do desafio natural que é disputar uma final de Libertadores, o Palmeiras ainda terá um extra na briga contra o Flamengo. Se quiser ser campeão, o Verdão vai precisar quebrar um tabu: Abel Ferreira nunca ganhou um jogo contra o Rubro-Negro.

Neste sábado (27), às 17h (de Brasília), Palmeiras e Flamengo vão protagonizar mais um grande clássico do futebol na final da Libertadores. Mesmo que as duas equipes sejam bastante equilibradas e, portanto, não exista um claro favorito, um padrão que vem se formando pode indicar o clube carioca como campeão.

A grande questão é: em seus quatro jogos contra o Flamengo na carreira (todos eles foram no comando do Palmeiras), o técnico Abel Ferreira não conseguiu sair vencedor de nenhum deles. Ao todo, foram três derrotas e um empate.

Nenhum destes dois resultados funciona para o Palmeiras, que conseguiria, no máximo, levar o jogo para a prorrogação ou disputa de pênaltis. O empate sifrido por Abel, aliás, ficou com gostinho de derrota, por ter levado à decisão da Supercopa do Brasil de 2021 à dsputa de pênaltis, vencida pelo Rubro-Negro.

Veja o retrospecto de Abel Ferreira contra o Flamengo:

Flamengo 2 x 0 Palmeiras - 31ª rodada do Brasileirão 2020, em 21 de janeiro de 2021

Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras - final da Supercopa do Brasil 2021, em 11 de abril de 2021

Flamengo 1 x 0 Palmeiras - 1ª rodada do Brasileirão 2021, em 30 de maio de 2021

Palmeiras 1 x 3 Flamengo - 20ª rodada do Brasileirão 2021, em 12 de setembro de 2021

Aproveitamento total: 8,3%

Mas não é só desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do Palmeiras que o time não consegue ganhar do Flamengo. A última vitória dos paulistas sobre o Rubro-Negro foi em novembro de 2017, há mais de quatro anos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, treinado por Alberto Valentim, o Verdão bateu os cariocas por 2 a 0 no Allianz Parque.