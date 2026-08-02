O jogador Pep Chavarría dará o maior passo de sua carreira profissional, após decidir deixar o Rayo Vallecano e se juntar ao Chelsea, em uma transação avaliada em 25 milhões de euros, além de bônus e variáveis, tornando-se a maior venda da história do clube madrilenho.

O jornal Sport informou que o anúncio oficial da transferência de Chavarría acontecerá nas próximas horas, após a conclusão dos detalhes finais entre os dois clubes.

Apesar de o Rayo Vallecano esperar receber um valor próximo à cláusula de rescisão no contrato do jogador, que é de 50 milhões de euros, as duas partes acabaram chegando a um acordo próximo à metade desse valor.

O lateral-esquerdo chega à Premier League após a melhor temporada de sua carreira, na qual disputou 44 partidas em diferentes competições e marcou um gol, que foi espetacular, contra o Atlético de Madrid, além de dar 3 assistências, confirmando sua posição como um dos mais destacados laterais-esquerdos do Campeonato Espanhol.

Seu nível despertou o interesse de vários grandes clubes europeus, entre eles o Bayer Leverkusen, mas o jogador acabou preferindo se transferir para o Chelsea.

Em Londres, Chavarría trabalhará sob o comando do técnico espanhol Xabi Alonso, que aposta em um estilo de jogo baseado em 3 zagueiros e alas ofensivos, um sistema que se ajusta às capacidades ofensivas do jogador espanhol.

Chavarría já chegou à capital inglesa, onde compensará a saída de Marc Cucurella, que se transferiu para o Real Madrid, enquanto sua principal disputa pela posição de lateral-esquerdo será com Jorrel Hato.

Após passagens por Figueres, Olot, Real Zaragoza e Rayo Vallecano, Pep Chavarría se prepara agora para encarar o maior desafio de sua carreira ao se transferir para um dos gigantes do futebol europeu.