Substituto de Álvarez... Estrela da Espanha fecha as portas para o Barcelona

O atacante do Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, é considerado um dos principais jogadores da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026.

Oyarzabal marcou quatro gols pela seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026 até o momento, somados aos 15 gols que marcou pelo Real Sociedad na última temporada da La Liga.

O jornal “Sport” informou que Oyarzabal se tornará um jogador de grande interesse para vários clubes, entre eles o Barcelona, graças ao seu excelente desempenho.

Oyarzabal tem 29 anos e ainda tem vários anos pela frente no mais alto nível, além de que seu contrato com o Real Sociedad vai até o verão de 2028.

O clube catalão precisa reforçar a posição de ponta de ataque neste verão após a saída de Robert Lewandowski, e não é segredo que o principal alvo da diretoria seja o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

Caso o Barça não consiga contratar Álvarez, ele buscará outro jogador; e, entre as alternativas ao atacante do Atlético de Madrid, destaca-se o nome de Oyarzabal.

O jogador da Real Sociedad comentou, nas últimas horas, sobre esse possível interesse do Barcelona e de outros grandes clubes.

Pelas suas declarações, parece que contratá-lo não será tarefa fácil, já que ele disse, em entrevista ao programa “El Partidazo” da rádio COPE: “Já disse isso várias vezes: estou feliz na Real Sociedad. Para mim, este clube é minha casa e meu lugar”.

E continuou: “A Real Sociedad também me acolheu nos momentos mais difíceis, quando eu estava passando pelos piores momentos da minha carreira. E é graças à Real Sociedad que estou aqui hoje. Não tenho muito mais a acrescentar.”