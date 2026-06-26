Suárez: “Vou ver Messi depois dos jogos da Copa do Mundo... e Simeone pode punir o Barcelona”

Luis Suárez, ex-jogador do Barcelona e do Atlético de Madrid, afirmou que o técnico Diego Simeone pode conseguir convencer Julián Álvarez a ficar, ou que o jogador pode manter sua decisão de deixar os Rojiblancos neste verão.

As declarações de Suárez foram feitas durante uma entrevista exclusiva ao programa “El Larguero”, da rede “Cadena SER”.

Luis Suárez demonstrou total compreensão pela situação de Álvarez e por suas declarações contundentes, nas quais o jogador pediu a transferência para realizar o sonho de jogar pelo Barcelona, lembrando que ele próprio já havia pedido, no passado, para deixar o Liverpool antes de mudar de ideia. Suárez explicou isso dizendo: “Entendo a posição do jogador quando ele anuncia seu desejo de dar um passo diferente para promover uma mudança; passei pela mesma situação quando estava no Liverpool e disse que queria me transferir para o Arsenal porque queria jogar na Liga dos Campeões.”

E acrescentou: “Naquela época, o capitão Gerrard veio me convencer, dizendo: ‘Se você tiver um ano excelente, vamos te ajudar e você poderá ir para o Barcelona, o Real Madrid ou qualquer lugar que quiser’. Ele me convenceu e eu saí para pedir desculpas, pois as declarações não foram adequadas naquela época; depois, dei tudo de mim pelo Liverpool, a torcida me perdoou e aquela foi a minha melhor temporada com os Reds”.

Luis Suárez reconheceu que tudo pode acontecer no mundo do futebol e que Álvarez pode insistir em sua posição e manter a decisão de sair por meio de uma transferência, apesar das tentativas que ele percebe por parte da diretoria do clube madrilenho de dissuadi-lo de sua decisão e pedir que ele repense a situação.

“Luizito” comentou: “O Cholo e a torcida podem convencê-lo de que este ano pode ser o ano do Atlético, ou, pelo contrário, ele pode manter sua posição e dizer ‘chega, é isso’”.

Suárez continuou: “O Barcelona e qualquer time do mundo vão querer contratar Álvarez e estarão dispostos a pagar qualquer valor, pois ele tem boa capacidade de ligar o jogo e distribuir a bola, se movimenta de forma excelente entre os zagueiros centrais e oferece grande apoio na defesa; além disso, terá alas que lhe darão muitos passes decisivos. É um jogador rápido e tem força”.

Durante sua entrevista na rádio, Suárez se recusou a fazer comparações entre o lendário Leo Messi e o astro em ascensão Lamine Yamal, afirmando: “As comparações são desagradáveis, pois são épocas diferentes e um futebol distinto. São dois jogadores totalmente diferentes; Lamine ainda está no início da carreira, mas assume a responsabilidade e cumpre o que se espera dele na seleção espanhola”.

O experiente artilheiro encerrou sua entrevista revelando detalhes de sua relação excepcional com o astro argentino Leo Messi, afirmando que a histórica rivalidade entre a Argentina e o Uruguai não afetou sua forte amizade.

Com um sorriso, Suárez explicou como acompanha a trajetória impressionante de seu amigo na Copa do Mundo, dizendo: “Escrevo para ele depois dos jogos e brinco dizendo ‘já chega’, porque não há mais palavras ou frases de parabéns que façam jus a ele. É incrível; antes de tudo, como torcedor e amante do futebol, você tem que aplaudir ele, pois ele te surpreende a cada partida. Fico feliz em vê-lo feliz e em ver como ele está aproveitando a Copa do Mundo.”