Suárez? Messi exalta Vidal após vitória do Barcelona sobre a Inter de Milão

O meio-campista chileno entrou quando o Barça perdia e mudou o cenário, no duelo de Champions League dentro do Camp Nou

Luis Suárez foi o autor dos gols que deram a vitória por 2 a 1, de virada, do sobre a de Milão, pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. As finalizações do uruguaio ajudaram a “salvar” um time que fez péssimo primeiro tempo, e também serviu como respostas às críticas sobre o seu desempenho recente na competição europeia. O camisa 9 foi um dos heróis, mas a entrada de Arturo Vidal, no segundo tempo, mudou a cara do time.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O chileno saiu do banco aos 53 minutos, para ocupar o lugar de Sergio Busquets: deu a assistência para Suárez empatar e, já no final do encontro, entregou a bola para Messi fazer a jogada que culminaria no gol da vitória. Finalizado o duelo, o técnico Ernesto Valverde explicou qual foi sua intenção com a mudança.

“Com Busquets, Arthur e Frenkie (De Jong) nós tínhamos controle do jogo, mas precisávamos atacar o espaço e bagunçar um pouco mais. E decidir nos últimos metros, e chegamos mais (com Vidal) e conseguimos virar o jogo”, avaliou o treinador em sua entrevista coletiva. Valverde também comemorou o fato de que Messi, mesmo cansado, vindo de lesão, tenha conseguido decidir com a assistência.

Mais artigos abaixo

😍 Barça: 3️⃣3️⃣ jogos seguidos sem perder no Camp Nou pela @ChampionsLeague 🙌



✅ 30 vitórias e 3 empates 😉



👊 #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/KILSO8uZuw — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) October 2, 2019

“Ele sentiu o esforço, mas mesmo cansado ele consegue fazer uma jogada, a qualquer hora, para resolver alguma situação. Naquela jogada, ninguém consegue pegá-lo. Ele estava concentrado para este jogo e foi decisivo”, disse.

⭐ Leo #Messi 💬



“Es importante ganar en casa porque tenemos un grupo difícil. Hoy necesitábamos sí o sí los 3 puntos”



“Estoy muy contento de poder jugar los primeros 90 minutos enteros del año. Me sentí bastante bien”#BarçaInter pic.twitter.com/mkroMuAMti — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 2, 2019

Messi reconheceu o cansaço no lance, e para mostrar que o discurso estava afinado ao de seu treinador também não poupou elogios à mudança que Vidal causou em campo: “estou muito feliz por ter jogado os meus primeiros 90 minutos inteiros no ano, me senti muito bem, Cansado no final, mas bom que fiquei nos 90 minutos para ver se conseguia arrancar uma vez”, disse, com um leve sorriso, para a Barça TV.

“Obviamente que o Arturo te dá muito. É um jogador que, quando entra, contagia, recupera, chega, joga... é um jogador muito importante para nós”, avaliou.