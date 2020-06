Suárez: dois gols e um sábado de tristeza pelo Barcelona

O atacante colocou o Barça duas vezes em vantagem no placar, mas viu equipe ceder o empate ao Celta de Vigo

O atacante uruguaio Luis Suárez tinha tudo para ser o herói da tarde neste sábado, em Vigo, mas seus dois gols contra o Celta não foram o suficiente para o Barcelona derrotar o adversário , em mais um duelo decisivo na reta final de . No final, empate por 2 a 2 e bastante lamento por parte do camisa 9.

"Era um jogo vital para brigar pelo título. Fizemos um tempo bom, criando chances de gol, mas no segundo tempo foi diferente. O veio querendo ser mais protagonista. A sensação é amarga e de tristeza, mas temos de nos reerguer", disse o jogador ao final do duelo.

Suárez foi às redes uma vez em cada tempo, ambas sendo assistido por Lionel Messi. No primeiro gol, o argentino bateu falta na cabeça do uruguaio, enganando a defesa. No segundo, belo giro do centroavante após passe do companheiro e finalização de esquerda.

Com o resultado, o Barça dorme na liderança da competição, mas o ponto de vantagem pode virar dois de desvantagem se o Real Madrid , o outro concorrente ao título, derrotar o neste domingo, às 17h (de Brasília), na casa do adversário.

"Perdemos dois pontos e a sensação é de frustração. Temos de corrigir essas coisas, mas sabíamos que esta seria uma partida fora de casa complicada, como a do ", apontou, deixando a responsabilidade sobre os acertos da equipe ao técnico Quique Setién.

"Para isso servem os treinadores, para analisar por que perdemos dois pontos importantes fora de casa, algo que não acontecia em outras temporadas. O Celta tem jogadores de grande qualidade e a falta cobrada pelo Iago (Aspas) mostra isso. Saio contente por ajudar com dois gols, mas chateado", concluiu.