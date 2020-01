Barcelona confirma que Suárez fará cirurgia no joelho direito

Uruguaio, entretanto, deve se recuperar a tempo de jogar as oitavas de final da Champions League contra o Napoli

O anunciou neste sábado (11) que o atacante Luis Suárez terá de passar por uma cirurgia no joelho direito e desfalcará a equipe nas próximas semanas. O clube não estipulou um prazo para o retorno do uruguaio.

"O jogador Luis Suárez será operado no próximo domingo pelo Dr. Ramón Cugat de uma lesão no menisco externo do joelho direito. Quando a intervenção terminar, o clube fará uma nova declaração médica", diz a nota oficial do Barcelona.

Já segundo a mídia espanhol, o período de Suárez longe dos gramados deve ser de 4 a 6 semanas. Desta forma, o atacante teria condições físicas de entrar em campo no duelo de ida contra o , pelas oitavas de final da , que será no dia 25 de fevereiro.

Suárez sentiu dores no joelho direito durante a derrota para o , na quinta-feira, pela semifinal da Supercopa da Espanhol.