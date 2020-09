Arthur troca 'time Messi' por 'time Cristiano Ronaldo': 'é um sonho jogar com ele'

Meia brasileiro, que havia dito que o argentino é o melhor da história, agora terá a oportunidade de jogar ao lado do português

Apresentado oficialmente pela , Arthur será o segundo brasileiro a jogar com Leo Messi e Cristiano Ronaldo (o primeiro foi Deco, naturalizado português). Com a camisa 5 bianconeri, o "Pirlo do Pirlo" já deu suas primeiras declarações no novo clube e exaltou o português.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Estou extremamente feliz por estar aqui, por poder jogar com campeões e campeões como [Cristiano] Ronaldo", disse o meia em entrevista coletiva. "Para mim, é um sonho jogar com ele".

Mais times

Curiosamente, o ex- já deu declarações exaltam o argentino, colocando-o como melhor jogador da história.

"É um cara que você admira e, na minha opinião e na opinião de muitos, é o melhor jogador da história", afirmou em janeiro de 2019 ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo. "Se o melhor do mundo te elogia, acho que te dá uma confiança extra, né?"

Agora, o meia terá a oportunidade de fazer o "tira-teima" de quem é o melhor, sendo o 14º jogador a atuar com o argentino e o português. Messi e Cristiano Ronaldo dois dos melhores e mais vencedores jogadores do futebol mundial nos últimos anos, com 11 Bolas de Ouro entre eles.

Mais artigos abaixo

Suárez na Juventus?

Arthur também foi perguntado sobre Luis Suárez, atacante uruguaio que está de saída do e vem sendo especulado em Turim como possível reforço da Juve. Porém, o meia brasileiro despistou.

"Não falei com ele, não sei a sua situação e penso que os dirigentes podem responder com mais detalhes. É um grande jogador e se tivesse a oportunidade de jogar com ele novamente, certamente acrescentaria um grande valor ao time", analisou.