Statz: a ferramenta mais inteligente em estatísticas de futebol, agora ao seu alcance

No cenário atual do futebol, as estatísticas dominam tudo. Desde fantasy football e apostas, até discussões pós-jogo no bar, os dados são o coração de como assistimos, pensamos e vencemos. Mas num mundo onde estamos afogados em números, nunca foi tão difícil encontrar informações realmente importantes.

A ferramenta Statz está revolucionando a maneira como os torcedores analisam estatísticas no futebol, oferecendo informações detalhadas e inteligentes que enriquecem a experiência dos fãs. Para quem utiliza essas estatísticas na hora de fazer previsões e apostas, ter acesso aos melhores sites de apostas é fundamental para maximizar as chances de sucesso e encontrar as melhores odds no mercado.

É aí que entra o Statz: a plataforma criada para fãs de futebol, apostadores e jogadores de fantasy que querem dados mais inteligentes, ferramentas mais afiadas e uma vantagem real.

O que é o Statz?

Em sua essência, o Statz ajuda usuários a tomarem decisões melhores e com mais embasamento em apostas esportivas e fantasy games.

Esqueça sites de dicas e palpites prontos: aqui o objetivo é capacitar os usuários com dados inteligentes. Seja montando uma aposta múltipla no fim de semana, ajustando seu time no Fantasy Premier League, ou simplesmente tentando provar que seu amigo está errado, o Statz te oferece as ferramentas para apoiar seus instintos com insights reais.

O que você encontra no Statz:

Estatísticas de times e jogadores: históricas e preditivas, apresentadas de forma clara.

Filtros e ferramentas: quer encontrar jogadores que cometeram pelo menos 1 falta em 5 jogos seguidos? Nós temos.

Suporte para montagem de apostas: insights construídos especificamente para mercados populares entre os torcedores, desde desarmes e faltas até passes e chutes.

Melhores apostas e apostas em jogadores: onde nosso modelo identifica uma vantagem estatística contra as cotações, nós destacamos.

Atualmente cobrimos as cinco principais ligas europeias, além da Champions League, com mais competições a caminho. E não paramos por aí – nosso roadmap está repleto de novos recursos projetados para facilitar ainda mais a identificação de valor.

Statz

Em foco: projeções Statz – o motor por trás da vantagem

O que realmente diferencia o Statz é nosso exclusivo Modelo Massey ML, construído desde o início para projetar partidas de futebol com mais detalhes do que nunca.

Começamos pelo básico – previsão de resultado e placar – mas isso é apenas o começo.

Nosso modelo vai muito além, prevendo estatísticas-chave das equipes, como:

Chutes

Faltas cometidas

Passes

Desarmes

Chutes no alvo

Faltas sofridas

Escanteios

Cruzamentos

E então fica ainda mais inteligente. Em vez de parar nas estatísticas gerais das equipes, modelamos como cada categoria é distribuída entre jogadores individuais.

Digamos que o Arsenal esteja projetado para ter 5 chutes no gol. Nosso sistema sabe que Bukayo Saka geralmente responde por 24% dos chutes no gol do Arsenal – então projetamos 1,2 chutes no gol para Saka. Este nível de detalhamento está disponível para cada jogador, em cada partida, atualizado semanalmente em oito competições principais.

Para apostadores, isso é praticamente um código secreto – especialmente em mercados de apostas em jogadores, onde as cotações muitas vezes são baseadas mais na percepção e reputação do que na realidade. Com o Statz, você aposta usando probabilidades sólidas e inteligentes.

Statz

Semi-Pro vs Pro: escolha sua vantagem

O Statz oferece múltiplas opções de acesso, permitindo que usuários escolham as ferramentas certas para eles.

Para aqueles que desejam ir além das estatísticas básicas, o pacote Semi-Pro é a entrada perfeita. Com uma oferta especial de agosto por apenas £4,99/mês, este nível oferece ferramentas poderosas para encontrar uma vantagem.

Acesso detalhado a tabelas com dados de times e jogadores, incluindo mais de 35 categorias estatísticas

Acesso às Melhores Apostas (5 estrelas) para jogadores e equipes

Ferramentas inovadoras de montagem de apostas e acumuladas

Projeções de confrontos diretos, fornecendo estatísticas-chave para cada jogo

Hub Fantasy: insights essenciais para suas ligas de fantasy, do FPL aos pontos Opta

Pro: o pacote definitivo para os experts

Para o usuário que deseja a máxima vantagem, o nível Pro oferece acesso inigualável às nossas mais poderosas previsões. Nossa oferta especial de agosto, por £12,99/mês, oferece tudo incluído no Semi-Pro, além da força total do nosso modelo de projeções.

Acesso completo às projeções: o nível Pro é o único que desbloqueia nossa gama completa de projeções baseadas em dados.

Projeções de partidas e equipes: veja como nosso modelo prevê que as partidas acontecerão, com previsões detalhadas para estatísticas das equipes como escanteios, faltas e passes.

Projeções individuais de jogadores: previsões detalhadas sobre desempenhos individuais dos jogadores em todas as competições principais, garantindo uma vantagem significativa nos mercados de apostas em jogadores.

Cobertura ampliada: membros Pro têm acesso a projeções para mais de 10 ligas.

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Transformando Dados em Ação

Não oferecemos apenas projeções – nós as colocamos em prática. Nosso modelo alimenta dois dos nossos recursos mais populares:

Melhores apostas – destacamos onde nossas projeções mostram valor estatístico claro contra as odds das casas de apostas

Apostas em jogadores 5★ – apostas altamente recomendadas pelo nosso modelo, focadas em mercados estatísticos individuais, como faltas, desarmes e passes.

Projeções no Statz

Estas não são apenas sugestões – são destaques gerados por algoritmos que mostram onde o modelo do Statz identifica vantagens contra o mercado.

Oferecemos aos usuários Pro uma seção completa de Projeções, exibindo previsões de resultados para mais de 10 competições e projeções de equipes – detalhando escanteios, faltas, passes e outras estatísticas importantes para ajudar os usuários a visualizar a partida antes que aconteça.

Usuários também têm acesso a projeções detalhadas de jogadores de Premier League, Championship e cinco principais ligas europeias, com estatísticas incluindo passes, desarmes, chutes, faltas, gols e assistências para todos os jogadores.

Por fim, usamos essas projeções de jogadores para alimentar nossa seção Fantasy, que inclui previsões para seus jogos favoritos, como FPL, DraftKings e competições diárias da bet365, proporcionando a vantagem necessária para o seu sucesso.

Statz

Pronto para apostar de forma mais inteligente?

Se você gosta de estatísticas de futebol, apostas múltiplas ou simplesmente ganhar com mais frequência, o Statz é sua nova arma secreta. Repleto de dados e projetado para te dar vantagem nas apostas do fim de semana e na montagem das suas apostas.