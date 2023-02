Sporting x Porto ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes se enfrentam neste domingo (12), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Sporting e Porto se enfrentam na tarde deste domingo (12), às 15h (de Brasília), no Estádio Alvalade, pela 20ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

As equipes chegam para o clássico vivendo bom momento. O Sporting vem de quatro jogos sem derrotas no Campeonato, incluindo uma goleada por 5 a 0 contra o Braga. Já o Porto não perde há nove jogos pela Liga.

Atualmente, o Porto ocupa a segunda colocação do Campeonato Português, com 45 pontos conquistados, enquanto o Sporting está na quarta posição, com 38 pontos somados. A equipe visitante tenta a vitória para se aproximar do líder Benfica, que soma 53 pontos.

Prováveis escalações

Escalação provável do Sporting: Adán; Juste, Coates, Inácio; Esgaio, Ugarte, Morita, Santos; Edwards, Pote, Chermiti.

Escalação provável do Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Sanusi; Franco, Grujic, Uribe, Galeno; Taremi, Martínez.

Desfalques

Sporting

Daniel Bragança, lesionado, desfalca a equipe mandante.

Porto

Stephen Eustáquio e Francisco Meixedo, lesionados, desfalcam a equipe visitante.

Quando é?