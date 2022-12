Sporting x Paços de Ferreira ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), pela 14ª rodada do Campeonato Português; veja como acompanhar na TV e na internet

Sporting e Paços de Ferreira se enfrentam na noite desta quinta-feira (29), às 18h15 (de Brasília), no Estádio Alvalade, pela 14ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a classificação à semifinal da Taça da Liga, o Sporting volta as atenções para o Campeonato Português. Atualmente, o Leão aparece na quinta posição, com 25 pontos, 12 a menos que o líder Benfica.

Do outro lado, o Paços de Ferreira, na lanterna com apenas dois pontos, ainda busca a primeira vitória no torneio. Até o momento, foram dois empates e 11 derrotas. A equipe terá o retorno de Erick Ferigra, que cumpriu suspensão.

Em 51 jogos disputados entre as equipes, o Sporting soma 35 vitórias, contra nove do Paços de Ferreira, além de sete empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Português 2021/22, o Leão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sporting: Adan; Inacio, Marsa, Reis; Santos, Goncalves, Ugarte, Porro; Trincao, Edwards, Paulinho.

Escalação do provável Paços de Ferreira: Almeida; Silva, Ferigra, Lima, Antunes; Ibrahim, Toma; Koffi, Gaitan, Djalo; Butzke.

Desfalques

Sporting

Daniel Bragança, que sofreu uma ruptura nos ligamentos cruzados em maio, Luis Neto e Jeremiah St. Juste, lesionados, estão fora.

Paços de Ferreira

João Vigário, machucado, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

• Horário: 18h15 (de Brasília)

• Local: Estádio de Alvalade – Lisboa, POR