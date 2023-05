Sporting x Benfica ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes se enfrentam neste domingo (21), no Estádio José Alvalade; veja como acompanhar na TV e na internet

Sporting e Benfica se enfrentam na tarde deste domingo (21), às 16h30 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela 33ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Sporting vem de uma série de quatro vitórias seguidas e está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões 2023/24, com 70 pontos, enquanto o Braga, terceiro colocado, possui 74. Nesta rodada, os Leões buscam impedir que o rival Benfica conquiste o título, que poderá ser confirmado em caso de vitória do adversário.

Para o confronto, o técnico Rúben Amorim não poderá contar com o goleiro Adán, suspenso. Assim, Israel assumirá a posição, enquanto Julian Draxler é o único desfalque confirmado do Benfica.

Em 315 jogos disputados entre as equipes, o Benfica soma 137 vitórias, contra 112 do Benfica, além de 66 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Português 2022/23, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Sporting: Israel; Coates, Diomande, Matheus Reis; Bellerín, Pote, Ugarte e Arthur Gomes; Trincão, Edwards e Paulinho. Técnico: Ruben Amorim.

Benfica: Vlachodimos; Aurnes, Morato, António Silva e Grimaldo; João Neves e Chiquinho; Mário, Silva e David Neres; Gonçalo Ramos. Técnico: Roger Schmidt.

Desfalques

Sporting

Adán, expulso na última rodada, cumprirá suspensão, enquanto Jovane e Juste estão lesionados.

Benfica

Com lesão no tornozelo, Julian Draxler é desfalque.

Quando é?