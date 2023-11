Sport x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos diferentes, Sport e Sampaio Corrêa duelam na tarde deste sábado (25), a partir das 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 38ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do SporTV e do do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na oitava posição com 60 pontos, o Sport chega à última rodada com chances remotas de conseguir o acesso. Além de vencer, o Leão precisa torcer por tropeços de Juventude, Vila Nova, Atlético-GO, Novorizontino e Mirassol.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa é o 15º colocado, com 39 pontos, mas ainda corre risco de ser rebaixado. Para fugir de vez do Z-4, a equipe maranhense precisa do triunfo na partida. Caso empate ou perca, o time terá que torcer por tropeços de Ponte Preta, Tombense e Chapecoense.

Prováveis escalações

Sport: Jordan; Rosales (Ewerthon), Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe (Ronaldo Henrique), Fabinho e Jorginho; Labandeira, Peglow (Diego Souza ou Fabrício Daniel) e Edinho (Edison Negueba).

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Lucas Mota, Ícaro, Leonan e Pará; Neto Paraíba, Ferreira e Eloir; Pimentinha, Ytalo e Vitinho.

Desfalques

Sport

Eduardo cumpre supensão e Vargner Love está no departamento médico.

Sampaio Corrêa

Rafael Jansen cumpre suspensão.

Quando é?